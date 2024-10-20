В Белгородской области город и два села подверглись обстрелу и атакам дронов-камикадзе

При атаке БПЛА по территории Белгородской области пострадал один мирный житель. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Грузское дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие. Его охранник получил минно-взрывную травму, контузию, осколочные ранения лица и руки. Он госпитализирован. На предприятии была повреждена газовая труба.

В посте главы региона отмечается, что атакованы были также город Шебекино и села Новая Таволжанка и Тишанка. В результате обстрелов в первых двух населенных пунктах были повреждены частные дома и автомобиль.

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу и атакам с помощью дронов-камикадзе», — сообщил Гладков.

Он добавил, что повреждения получил один социальный объект и два частных дома, в одном из которых поврежден газопровод.

Днем на всей территории области объявили ракетную опасность. Гладков призывал жителей спуститься в подвал и оставаться там до отбоя сигнала тревоги.

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