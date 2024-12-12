Россиянам рассказали, где можно посмотреть на звездопад Геминиды

Россияне смогут увидеть пик метеорного потока Геминиды в ночь на 14 декабря в городах с ярким освещением. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

Астроном отметил, что любителям подобных событий лучше выбрать места, где освещение будет минимальным. При этом наилучшие условия будут на юге России. По словам ученого, это связано с тем, что в южных регионах область вылета метеоров будет выше, чем в остальной части страны.

«Поэтому чем южнее будет находиться наблюдатель в России, тем выше будет созвездие и тем удобнее будет смотреть за потоком», — сказал Железнов.

Метеорный поток Геминиды станет последним подобным явлением в 2024 году. Его пик активности приходится на 6:00 мск 14 декабря. Максимальное количество метеоров при этом может достигнуть 120 в час.

Наблюдать поток можно будет невооруженным взглядом, а для того, чтобы заснять его, нужно использовать камеру с широкоугольным объективом на штативе и автоматическим интервалом съемки.

Ранее над Антальей пролетел «крупный метеор».