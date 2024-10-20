Наемник из Колумбии Галиндес Гуаманга Джеймс Арбей, принимавший участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован под Часовым Яром Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца группировки войск «Юг».

«Ликвидирован колумбиец под Часовым Яром, идентифицировали по документам при нем», — сказал российский военнослужащий.

Военный добавил, что при осмотре у наемника обнаружили украинский военный билет.

Несколькими часами ранее РИА Новости сообщили, что бойцы группировки войск «Юг» перехватили переговоры испаноязычных наемников из Латинской Америки, которых перебросили в район города Часов Яр. По информации российских военных, разговоры из радиоперехватов проводят военнослужащие из Колумбии.

Позже появилось видео, на котором показаны эпизоды деятельности подразделения ВСУ, в состав которого входили испаноязычные наемники. Соответствующие кадры сняты камерой GoPro, которая принадлежала иностранному бойцу, ликвидированному в районе города Часов Яр.

Ранее военные РФ поразили место скопления иностранных наемников в Запорожье.