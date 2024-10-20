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Иран определил цели для ответа в случае удара со стороны Израиля

В МИД Ирана сообщили, что Тегеран определил цели для ответа при ударе Израиля

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Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что любое нападение на страну будет расцениваться как пересечение «красной линии». Его слова приводит иранский телеканал Press TV.

«На любое нападение на ядерные объекты Ирана или аналогичный рейд будет дан необходимый ответ», — заявил он.

По его словам, Тегеран определил все цели в Израиле и по ним будет нанесен аналогичный удар.

Он также отметил, что без поддержки США Израиль не смог бы вести боевые действия в Ливане и секторе Газа.

1 октября Иран выпустил по Израилю около ста ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Израиль обещал ответить на атаку. Президент США Джо Байден заявил журналистам, что в Вашингтоне знают подробности ответа Израиля на ракетный удар Ирана. Россия предостерегла Израиль даже от гипотетической возможности атаки на иранские ядерные объекты.

Ранее в правительстве Израиля обвинили Иран в попытке устранить Нетаньяху.

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