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Украинское госприложение закрыло услугу бронирования сотрудников от мобилизации

На Украине до 15 ноября закрыли услугу бронирования работников от мобилизации

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Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинское государственное приложение «Дия» закрыло до 15 ноября услугу бронирования работников от мобилизации для работодателей. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В «Дие» до 15 ноября закрыли услугу бронирования работников от мобилизации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого момента будет продолжаться аудит забронированных военнообязанных.

9 октября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский возмутился числом выданных броней от мобилизации, после чего кабмин страны приостановил некоторые положения для предприятий, у которых есть бронь. Об этом написало украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источник в правительстве. Отмечается, что Зеленский возмутился тем, что было забронировано 1,5 миллиона человек. Согласно решению кабмина, бронирование от мобилизации приостановлено до 15 ноября. В течение этого времени планируется провести аудит решений по определению критически важных предприятий и организаций, которым может быть предоставлена услуга.

Ранее сообщалось, что США давят на Зеленского ради снижения возраста мобилизации до 18 лет.

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