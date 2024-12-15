На Украине запросили импорт электроэнергии из ЕС из-за почасовых отключений

Украинские власти из-за почасовых отключений света запросили импорт электроэнергии у Евросоюза объемом более 20 тыс. МВт в час. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики страны в Telegram-канале.

«На текущие сутки прогнозируется импорт общим объемом 20800 МВт*ч и мощностью 1151 МВт. С 1 декабря максимальная мощность импорта электроэнергии из стран ЕС составляет 2,1 ГВт», — говорится в сообщении.

Минэнерго призвало представителей бизнеса более активно импортировать электроэнергию в качестве дополнительной меры по стабилизации ситуации в стране.

До этого генеральный директор украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко заявил, что национальная энергетическая компания «Укрэнерго» введет новые унифицированные графики отключений электроснабжения по всей территории страны 16 декабря.

По словам гендиректора, все шесть групп отключений будут разделены на 12 групп, что позволит отключать электроэнергию лишь половине группы. Новые графики отключений света будут едиными для всех регионов страны.

Ранее пять атомных реакторов Украины снизили мощность из-за ударов по энергетике.