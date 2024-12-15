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Звезда сериала «Кухня» раскрыла рождение сына

Актриса Ирина Темичева впервые показала сына, которого скрывала

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НТВ

Актриса Ирина Темичева сообщила в шоу «Секрет на миллион», что два года назад родила ребенка.

Сын Темичевой Артем появился на свет 23 июля 2022 года – в день рождения актрисы. Артистка объяснила, что долго, сложно и болезненно шла к материнству, поэтому не хотела раскрывать рождение ребенка. Она призналась, что изначально желала рассказать о своем сыне, когда ему исполнится три года, но получилось чуть раньше. Темичева призналась, что ей было сложно скрывать пополнение в семье, но ей помогала с этим няня.

Изначально артистка мечтала завести дочь, но сейчас она себя не может представить мамой девочки.

«Сын — это лучшее, что могло со мной случиться. Он классный, активный, открытый, добрый, хулиганистый в меру. Это лучший подарок мне от моего мужа», — поделилась артистка.

Темичева призналась, что ее гложет угрызение совести из-за плотного графика. Актриса хочет почаще проводить время с сыном.

«Иногда бывают такие моменты, когда я прихожу домой и вижу, как будто он вырос. И как будто я что-то пропускаю», — рассказала актриса.

Ирина Темичева замужем за продюсером, основателем группы «Русский размер» Виктором Бондарюком. Пара поженилась в 2010 году.

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