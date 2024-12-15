В Якутии сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек из горящего дома

В Якутске сотрудники МЧС во время пожара эвакуировали из жилого дома 30 человек, из них 10 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар случился на пятом этаже девятиэтажного дома, где загорелась квартира. На месте работают более 70 человек и 18 единиц техники.

Этим же утром в Москве сотрудники МЧС во время пожара в квартире на улице Удальцова спасли пятерых жильцов. Инцидент случился на западе столицы, на улице Удальцова, где загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. В спасустройствах огнеборцы вывели на улицу пять человек, двое из которых — дети.

Накануне в подмосковном городе Фрязино случился пожар в одном из домов. По словам очевидцев, загорелся новый дом на улице Советской. Огонь виден на крыше здания, а от него в небо поднимается черный столб дыма.

Ранее под Петербургом загорелся частный дом рядом с объектом культурного наследия.