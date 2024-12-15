Новый премьер Франции признался, что угрожал Макрону

Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру угрожал президенту Эммануэлю Макрону лишить его фракцию поддержки центристов в парламенте, если его не назначат на должность главы кабмина. Об этом политик сообщил в интервью изданию Tribune Dimanche.

«Если это не буду я, это будет без меня», — сказал премьер.

По словам Байру, он был убежден, что «не был бы назначен, если бы ситуация не была безнадежной». Премьер утверждает, что на его должность Макрон мог назначить министра обороны Франции Себастьяна Лекорню. Однако после переговоров в Елисейском дворце французский президент позвонил главе оборонного ведомства и сообщил, что пост будет отдан Байру.

Байру был назначен на должность премьер-министра Франции 13 декабря. Ему 73 года. Политик возглавляет партию «Демократическое движение» (Modem).

Позже лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о «конце режима» Макрона и посоветовал ему уйти в отставку. Он объяснил свой призыв тем, что глава государства назначил главой французского правительства «пронатовского и проевропейского» политика.

Ранее Макрон заявил, что останется на посту президента до конца полномочий.