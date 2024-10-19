В Пентагоне прокомментировали версию Украины о присутствии войск КНДР в зоне СВО

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить версию Киева о присутствии войск КНДР в зоне проведения специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС.

«Я видел эти публикации в СМИ. В настоящий момент я не могу их подтвердить», — сказал он на пресс-конференции по итогам первого заседания министров обороны стран «Большой семерки».

По словам Остина, США продолжат изучать этот вопрос.

На днях президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Договор предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание, посвященное отправке северокорейских солдат в Россию, сообщает Bloomberg. 1500 спецназовцев КНДР уже находятся на Дальнем Востоке России, передает Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи. Всего, по данным агентства, Северная Корея намерена направить 12 тыс. солдат элитных подразделений. Подобные цифры называет и руководство Украины. В НАТО эти сведения не подтверждают. Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что он не располагает информацией об участии в СВО военных из КНДР. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее полковник Ходаренок заявил, что 12 тысяч бойцов из КНДР не изменят ситуацию на фронте.