Китай возобновляет пассажирские поезда в Россию после отмены из-за COVID

Пассажирские поезда между Россией и Китаем вновь начнут курсировать с воскресенья, 15 декабря, после четырех лет перерыва. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба РЖД.

Как отметили в организации, пассажирское сообщение между странами было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

В РЖД добавили, что с 15 декабря будет введен новый график движения поездов, он будет актуален сразу на три года — с 2024 по 2027 год.

Курсировать между двумя странами будет международный поезд №402/401 Суйфэньхэ — Гродеково формирования Китайских железных дорог. Поездки будут осуществляться на ежедневной основе.

5 декабря в Минэкономразвития сообщили, что туристический поток иностранцев в Россию может вернуться на доковидный уровень уже в следующем году.

Сообщалось также, что Россию стали чаще посещать граждане Ближнего Востока, выросло число путешественников из Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна. При этом традиционным партнером РФ в сфере туризма остается Китай.

Ранее турэксперт рассказал, какие виды туризма популярны у россиян.