Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай возобновляет пассажирские поезда в Россию после отмены из-за COVID

РЖД: Китай возобновляет поездки в Россию после отмены из-за COVID

close
Global Look Press

Пассажирские поезда между Россией и Китаем вновь начнут курсировать с воскресенья, 15 декабря, после четырех лет перерыва. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба РЖД.

Как отметили в организации, пассажирское сообщение между странами было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

В РЖД добавили, что с 15 декабря будет введен новый график движения поездов, он будет актуален сразу на три года — с 2024 по 2027 год.

Курсировать между двумя странами будет международный поезд №402/401 Суйфэньхэ — Гродеково формирования Китайских железных дорог. Поездки будут осуществляться на ежедневной основе.

5 декабря в Минэкономразвития сообщили, что туристический поток иностранцев в Россию может вернуться на доковидный уровень уже в следующем году.

Сообщалось также, что Россию стали чаще посещать граждане Ближнего Востока, выросло число путешественников из Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна. При этом традиционным партнером РФ в сфере туризма остается Китай.

Ранее турэксперт рассказал, какие виды туризма популярны у россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами