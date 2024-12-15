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В России появится новая льготная ипотека для участников СВО

В Госдуме разработали льготную ипотеку для участников СВО со ставкой 2%

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Госдума разработала концепцию новой льготной ипотеки для участников СВО со ставкой 2%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что депутаты предлагают предоставлять льготную ипотеку участникам СВО на всей территории России. Ипотеку сможет взять как сам участник спецоперации, так и его супруга или родители и совершеннолетние дети.

«Лимиты 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн рублей — для остальных регионов, минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости недвижимого имущества», — говорится в документе.

При этом льготная программа может суммироваться с другими мерами господдержки. Льготной ипотекой можно будет воспользоваться только один раз.

До этого президент России Владимир Путин потребовал от правительства честно информировать граждан об условиях льготной ипотеки, в том числе в части существующих лимитов. Он выразил возмущение, что россиян не предупредили о наличии лимитов, из-за этого возникло непонимание.

Ранее в Совфеде допустили появление новых ипотечных программ в 2025 году.

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