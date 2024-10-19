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В правительстве Израиля обвинили Иран в попытке устранить Нетаньяху

N12: атака БПЛА на резиденцию Нетаньяху была попыткой Ирана его устранить

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Ukraine Presidency/Global Look Press

Высокопоставленный источник в кабмине Израиля утверждает, что атака БПЛА на частную резиденцию премьера Биньямина Нетаньяху был попыткой Ирана устранить политика, передает телеканал N12.

По его словам, покушение на премьера провалилось, потому что в последние дни глава правительства не был в своей резиденции.

19 октября канцелярия премьера Израиля сообщила, что беспилотник «Хезболлы» атаковал частную резиденцию Нетаньяху в городе Кесария. Изначально в атаке участвовали три дрона, запущенных из Ливана. Два из них перехватили, третий врезался в здание в Кейсарии. Премьер-министра и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет. После произошедшего Нетаньяху заявил в видеообращении, что его страну «ничто не остановит», она будет идти вперед до победного конца.

Ранее Израиль «случайно» ликвидировал главу ХАМАС.

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