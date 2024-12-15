Авербух заявил о желании создать народное движение фигурного катания в России

Известный продюсер, серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» выразил надежду, что его новый проект на Первом канале — «Народный ледниковый» — вдохновит людей по всей стране заниматься фигурным катанием.

В новой версии шоу принимают участие не только звезды шоу-бизнеса, но и обычные люди, которые занимались фигурным катанием на любительском уровне.

«Надеюсь, что буквально через несколько эфиров люди полюбят народных героев, которые взяли на себя ответственную миссию, возможно, воплощая мечту многих, кто хотел бы оказаться в «Ледниковом периоде» — с участием не только известных людей, но и людей, которые любят фигурное катание. Надеюсь, это приведет к народному движению фигурного катания, и оно будет долгие годы шагать по России», — сказал Авербух.

Известный продюсер отметил, что считает главным для себя в «Народном ледниковом» раскрыть обычных героев, которые не являются знаменитостями и впервые начали работать на камеру.

Ранее Авербух раскрыл свою особую миссию в «Народном ледниковом».