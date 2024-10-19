ВСУ атаковали беспилотником российский регион

Жительница Брянской области получила ранение в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Дрон прилетел по селу в Стародубском муниципальном округе.

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Чиновник заверил, что пострадавшей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Также осколками поврежден фасад жилого дома. Оперативные и экстренные службы прибыли на место ЧП.

Министерство обороны до этого сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили 31 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что силы ПВО в течение ночи и утра 19 октября сбили над регионом 17 беспилотников ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.