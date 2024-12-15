Врач рассказал о состоянии экипажа утонувшего в Керченском проливе танкера

Экипаж танкера «Волгонефть-212», который потерпел крушение в Керченском проливе, госпитализировали в Анапе. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил главный врач учреждения Вячеслав Ушаков.

По его словам, экипаж судна не получил тяжелых травм.

Утром 15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма.

По информации МЧС РФ, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Сотрудники экстренных служб пытаются эвакуировать членов экипажа «Волгонефть-239». При этом моряков, находившихся на борту «Волгонефти-212», уже достали из воды. Всего на судне были 13 человек, одного из которых спасти не удалось.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела. Одно из них впоследствии было переквалифицировали на более тяжкий состав.

Ранее в Профсоюзе моряков объяснили крушение танкера «Волгонефть-212».