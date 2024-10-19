Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над российскими регионами уничтожили украинские беспилотники

МО: силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили по одному беспилотнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской и Белгородской областями.

Отмечается, что в субботу, 19 октября, с 09:40 до 12:10 по московскому времени была пресечена попытка совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

Министерство обороны до этого сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские военные уничтожили три реактивных снаряда HIMARS американского производства в зоне проведения спецоперации. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что силы ПВО в течение ночи и утра 19 октября сбили над регионом 17 беспилотников ВСУ.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами