Над российскими регионами уничтожили украинские беспилотники

Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили по одному беспилотнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской и Белгородской областями.

Отмечается, что в субботу, 19 октября, с 09:40 до 12:10 по московскому времени была пресечена попытка совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

Министерство обороны до этого сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские военные уничтожили три реактивных снаряда HIMARS американского производства в зоне проведения спецоперации. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что силы ПВО в течение ночи и утра 19 октября сбили над регионом 17 беспилотников ВСУ.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.