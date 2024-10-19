ВСУ второй раз за сутки атаковали дронами Брянскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за сутки атаковали беспилотниками Брянскую область, на этот раз силы противовоздушной обороны сбили над регионом четыре дрона. Об этом сообщил брянский губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, при отражении атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание.

«Благодаря слаженной работе всех служб, возгорания не допущено. Пострадавших нет», — заверил губернатор.

На место ЧП были направлены оперативные и экстренные службы.

До этого Богомаз сообщал, что силы ПВО сбили над Брянской областью 13 беспилотников, три из которых были реактивными.

В Минобороны России сообщали, что в ночь на 19 октября средства противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотников над территорией России: 13 дронов над Брянской областью, два — над территорией Ростовской области и еще один — над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.