Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ второй раз за сутки атаковали дронами Брянскую область

Богомаз: силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Брянской областью

close
Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за сутки атаковали беспилотниками Брянскую область, на этот раз силы противовоздушной обороны сбили над регионом четыре дрона. Об этом сообщил брянский губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, при отражении атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание.

«Благодаря слаженной работе всех служб, возгорания не допущено. Пострадавших нет», — заверил губернатор.

На место ЧП были направлены оперативные и экстренные службы.

До этого Богомаз сообщал, что силы ПВО сбили над Брянской областью 13 беспилотников, три из которых были реактивными.

В Минобороны России сообщали, что в ночь на 19 октября средства противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотников над территорией России: 13 дронов над Брянской областью, два — над территорией Ростовской области и еще один — над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами