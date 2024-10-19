Брянскую область атаковал второй за 1,5 часа украинский дрон

Над Брянской областью был обнаружен и ликвидирован еще один беспилотник самолетного типа противника, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По его словам, дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) российского Минобороны. При атаке никто не пострадал, разрушений тоже нет. На место прибыли экстренные службы.

В прошлый раз украинский БПЛА безуспешно пытался атаковать область 18 октября около 23:00. Он тоже был ликвидирован силами ПВО. Около 21:30 была зафиксирована еще одна атака, которая развивалась по такому же сценарию. 17 октября над регионом сбили 11 украинских беспилотников. Тогда тоже обошлось без пострадавших и разрушений, местных жителей просили соблюдать меры безопасности. После атак губернатор Брянской области поблагодарил защитников региона и подразделения ПВО.

Ранее бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов.