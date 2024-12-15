Четыре человека пострадали в результате пожара в центре Москвы

В доме, расположенном на улице Тимура Фрунзе в Москве, произошел пожар, из-за которого пострадали четыре человека. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, возгорание случилось на первом этаже здания. Там горели коридор и две комнаты трехкомнатной квартиры. Из соседних квартир были спасены пять человек. Огонь перекинулся на перекрытия, в результате чего загорелись перегородки между первым и вторым этажами.

Накануне сообщалось, что неизвестный поджег здание администрации в городе Большой Камень. Мужчина также разбил стекло в офисе банка и устроил поджог, но огонь быстро потушили. Затем он попытался поджечь здание местной администрации, которое находится в 300 метрах от горевшего банка.

14 декабря сотрудники МЧС России ликвидировали пожар под Анапой в Краснодарском крае. Инцидент произошел в магазине под Анапой. Огонь распространился на площади в 900 квадратных метров. На месте работали 39 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее пожар случился в первом московском небоскребе.