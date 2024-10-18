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Стало известно, когда США объявят о новом пакете военной помощи Украине

США в ноябре на встрече в Рамштайне объявят о новом пакете военной помощи Киеву

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Николай Лазаренко/РИА Новости

США объявят о новых мерах военной поддержки Украины на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» в ноябре. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

Он сообщил, что участие США во встрече Рамштайне ожидается «в виртуальном формате с дополнительными обязательствами по обеспечению безопасности Украины».

Кирби добавил, что президент США Джо Байден примет участие в предстоящей встрече удаленно и не поедет в Германию в ноябре.

Западные лидеры должны были провести встречу 12 октября с президентом Украины Владимиром Зеленским на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, однако мероприятие было отменено в связи с тем, что Байден отложил поездку в Европу из-за надвигающегося на Флориду урагана «Милтон».

Формат «Рамштайн» — международная коалиция, которая обсуждает возможности дальнейшей военной помощи Киеву. В ее работе участвуют более 50 государств — все страны Североатлантического альянса, большинство членов Евросоюза и союзники из Африки и Азии.

Ранее в Британии рассказали, как Байден унизил Зеленского.

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