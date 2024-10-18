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Российские бойцы взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР

Минобороны: ВС РФ за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР

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РИА «Новости»

Вооруженные силы (ВС) России за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«В результате действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка в ДНР», — говорится в публикации.

Кроме того, российские бойцы группировки «Центр» взяли под контроль населенные пункты Михайловка и Красный Яр. В ходе боевых действий были отражены 59 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным оборонного ведомства, за неделю на этом направлении фронта потери украинских войск составили до 3350 военнослужащих.

На этом направлении ВС РФ уничтожили 13 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера VAB производства Франции, три боевых бронированных машины HMMWV американского производства, а также две «Kirpi» из Турции.

В свою очередь подразделения группировки войск «Запад» в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. В ходе выполнения боевых задач российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Невское в Луганской народной республике. Кроме того, в результате действий подразделений группировки войск «Восток» был занят населенный пункт Левадное в Запорожской области.

До этого издание American Conservative писало, что Вооруженные силы России приближаются к полному освобождению Донбасса.

Также сообщалось, что ВС РФ успешно продвигаются на территории Донецкой народной республики, взяв за август под свой контроль 477 квадратных километров, несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область.

Ранее российские военные взяли в кольцо 500 бойцов ВСУ в Курской области.

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