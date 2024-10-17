Российские военные взяли в кольцо 500 бойцов ВСУ в Курской области

До 500 военнослужащих личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в кольцо российские военные в Любимовке Курской области. Об этом сообщает SHOT.

«Противник потерял практически все танки и не может выйти из окружения на данных этапах. Также из-за подрыва мостов затруднена ротация снаряжения», — говорится в публикации.

По данным SHOT, все попытки ВСУ прорваться заканчивались провалом, они приводили к потере бронетехники.

Предотвращают попытки прорваться в том числе российские разведчики. Трое российских военнослужащих около месяца находились в окружении в Курской области, они передавали в штаб данные о расположении подразделений ВСУ.

Накануне российский бомбардировщик Су-34 сбросил на опорный пункт украинских войск в приграничном районе Курской области несколько авиабомб. Также SHOT писал, что российские военные подорвали несколько мостов в Суджанском районе Курской области, чтобы нарушить ротацию и логистику украинских военных в регионе.

В свою очередь украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ готовятся вывести силы из Курской области.

Ранее генштаб ВСУ сообщил о сложной ситуации на всей линии фронта.