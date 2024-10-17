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В Минобороны РФ раскрыли суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: потери ВСУ в Курской области за сутки превысили 250 бойцов

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские солдаты за прошедшие сутки ликвидировали более 250 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в ходе сражений на территории региона украинские формирования потеряли 15 единиц бронетехники. Речь идет о пяти танках, восьми боевых бронированных машинах и двух боевых машинах пехоты, включая одну CV-90 производства Швеции.

«Также [потери ВСУ составили] четыре орудия, из них две гаубицы M777 производства США и одна гаубица L119 британского производства, пусковая установка реактивных систем залпового огня, четыре миномета и четыре автомобиля», — говорится в заявлении.

Кроме того, шесть украинских военных сдались в плен Вооруженным силам РФ.

В министерстве добавили, что за все время вторжения в Курскую область формирования ВСУ потеряли более 23 850 солдат. Более того, российские бойцы вывели из строя 165 танков и 942 боевые бронированные машины украинских войск. Вместе с ними были уничтожены 38 установок реактивных систем залпового огня, 100 бронетранспортеров, 193 артиллерийских орудия и иная техника.

Ранее военные ВСУ попытались прорваться в еще один российский регион.

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