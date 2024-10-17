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В Брянской области отразили атаку украинских дронов

Богомаз: в Брянской области перехватили четыре украинских БПЛА

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские военные попытались нанести удары по Брянской области при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

Он рассказал, что сработавшие в российском субъекте системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о беспилотниках самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

В конце глава региона поблагодарил военнослужащих страны за защиту Брянской области.

Утром 17 октября министерство обороны РФ заявило, что ночью российские системы ПВО уничтожили 13 украинских дронов. В частности, в воздушном пространстве Орловской области сбили шесть БПЛА. Еще четыре летательных аппарата перехватили в небе над Курской областью, а оставшиеся три — в Брянской области.

16 октября на территории Брянской области ликвидировали авиационный снаряд ВСУ, имевший мощности 100 кг в тротиловом эквиваленте. Как рассказал Богомаз, перед этим из прилегающих к месту обнаружения боеприпаса районов эвакуировали всех мирных жителей.

Ранее в подполье сообщили о приостановке производства дронов на Украине.

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