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В Минобороны РФ рассказали о сбитом над территорией РФ украинском беспилотнике

МО РФ: российские силы ПВО сбили дрон ВСУ в небе над Курской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) около 12:00 часов мск сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, украинские военные использовали беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

До этого РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по региону сообщало, что украинские солдаты предприняли неудачную попытку нанести удар по объекту аграрной промышленности в городе Макеевке, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Из заявления следует, что для атаки бойцы Вооруженных сил Украины использовали дрон.

Там добавили, что взрывотехники уже обезвредили летательный аппарат ВСУ при помощи специальных технических средств.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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