Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко ликвидировал в России одну из своих компаний

Блогер Сергей Косенко, который «прославился» в интернете, бросив в сугроб двухмесячного сына, ликвидировал свою компанию в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

По данным агентства, основной деятельностью ликвидированной компании была разработка компьютерного программного обеспечения. Косенко учредил ее в октябре 2023 года, но уже в августе 2024 года он решил закрыть компанию и подал заявление.

В итоге 12 декабря компания полностью прекратила свою деятельность и была ликвидирована, указано в документах.

В октябре стало известно, что Косенко перед отъездом из России распродал все свои активы. По данным источника ТАСС, блогер не планировал возвращаться в страну.

Косенко попал в поле зрения общественности в январе после публикации видеоролика, на котором он бросил своего двухмесячного сына в сугроб. После критики поста блогер попытался оправдаться перед пользователями и назвал запись постановочной.

Вскоре глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко, а также распорядился инициировать его выдачу российским правоохранительным органам. Позже в отношении Косенко возбудили уголовное дело. Ему вменяются две статьи Уголовного кодекса РФ: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение ему тяжкого вреда. По ним блогеру грозит до 10 лет колонии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат высказался о новом деле против Косенко.