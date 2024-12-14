Клычков рассказал о последствиях атаки ВСУ по инфраструктуре в Орловской области

В Орловской области на объекте топливной инфраструктуры, где произошел пожар в результате ночной атаки украинского беспилотника, возгорание локализовано. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

В ночь на 14 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили массированную атаку дронами по Орловской области, в результате чего на одном из объектов инфраструктуры произошло возгорание топлива. Также осколками сбитых беспилотников было повреждено остекление нескольких частных домов.

По словам Клычкова, всего над регионом средства противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников. В настоящее время оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий на объекте топливной инфраструктуры.

«К счастью, пострадавших от сегодняшней атаки нет», — добавил губернатор.

Клычков также предупредил население, что распространять фотографии и видеоматериалы с мест происшествий запрещено, поскольку это является помощью ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.