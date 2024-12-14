В Евросоюзе подняли вопрос о подозреваемом в подрыве «Северный потоков»

Член Европейского парламента (ЕП) от ФРГ Фабио де Маси решил поднять вопрос о подозреваемом в подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» Владимире Ц. и причинах его отсутствия в Шенгенской информационной системе. Об этом сообщается в обращении евродепутата к Еврокомиссии, передает «Лента.ру».

В своем обращении де Маси утверждает, что подозреваемого не зарегистрировали в Шенгенском реестре, депутат задается вопросом, почему информация о Владимире Ц., которого, как ранее сообщали СМИ, подозревают в подрыве газопроводов, отсутствует в базе граждан, которые представляют угрозу для безопасности государств Шенгенского соглашения.

«Действительно ли правоохранительные органы ФРГ не внесли украинца Владимира Ц., на арест которого выдан ордер в связи со взрывами на газопроводе «Северный поток», в Шенгенский реестр, несмотря на то, что запись была необходима для предотвращения пересечения им границ?» — спросил он.

В конце ноября генпрокурор Германии Йенс Роммель сообщил, что генпрокуратура Германии продвинулась в расследовании подрывов «Северных потоков».

Ранее в Германии раскрыли подробности диверсии на «Северных потоках».