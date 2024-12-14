Пьяный россиянин с битой гнался за подростками и разгромил алкомаркет

В западном микрорайоне Новосибирска задержали дебошира, который с битой гнался за двумя подростками и устроил погром в магазине. Об этом сообщает агентство безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел 12 декабря в алкомаркете, сотрудников ЧОПа вызвала продавец, которая заявила о погроме в торговой точке. По словам девушки, в магазин забежали двое подростков, за которыми гнался пьяный мужчина с битой. Дебошир пытался догнать юношей, разбил витрину с продуктами и ударил одного из покупателей.

Спустя полтора часа поисков злоумышленника удалось задержать. Новосибирец заявил, что он участник СВО, и объяснил, что гнался за юношами, потому что принял их за закладчиков наркотиков. Хулигана передали сотрудникам правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Пушкинском районе Петербурга группа подростков разбила дверь в супермаркете. Шум услышали местные жители, которые сумели задержать участников налета, юноши переданы сотрудникам полиции. Один из грабителей сбежал с преступления, его личность устанавливается.

Ранее в Калининграде мужчина выстрелил в ногу прохожему, которого принял за закладчика.