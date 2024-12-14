Оператор БПЛА раскрыл способ обнаружения военнослужащих ВСУ

Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно выявить по оставленному ими мусору или следам на грунте. Об этом в интервью РИА Новости рассказал оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Мага.

По его словам, прочесываются тропинки, блиндажи, окопы, операторы обращают внимание на какие-то вспышки, свечения, передвижения, входы в укрытия.

«Там мусор появился новый, где вчера его не было. Либо по снегу», — поделился военный.

Он добавил, что операторам дронов удавалось увидеть украинских военных во время их перехода через поле или запуска собственных дронов. После обнаружения цели по ней незамедлительно наносится удар.

10 декабря сообщалось, что российский беспилотник залетел прямо в форточку жилого дома в Курахово в ДНР, где находилась позиция пулеметчика. Оператор дрона Южной группировки войск с позывным «Печорин» рассказал, что вражеский пулеметчик занял позицию в многоэтажном доме, откуда держал под контролем основную дорогу, не давая российской пехоте зайти в город.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.