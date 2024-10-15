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Алаудинов сообщил о ликвидации наемников-немцев в зоне СВО

Алаудинов: «Ахмат» уничтожил говоривших по-немецки наемников в зоне СВО

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали наемников, говоривших по-немецки, в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил командир «Ахмата» Апты Алаудинов.

«Был один участок непосредственно напротив спецназа «Ахмат», где появились иностранцы, — немцы там были. Но я могу гарантировать, что… от тех людей, которые говорили на немецком языке, там ребята мои работали двумя командами…» — рассказал военный.

Алаудинов заявил, что наемники понесли большие потери, и во время боев в эфире «стоял визг». Он отметил, что комбатанты явно не ожидали того напора, с которым атакуют бойцы ВС РФ.

15 октября ТАСС со ссылкой на показания жителей Суджи военным следователям сообщило, что в рядах Вооруженных сил Украины, атаковавших Курскую область, находились темнокожие, грузины и поляки. Кроме того, одна из женщин рассказала, что в подвалах советовали не прятаться, поскольку в находившихся там стреляли.

Ранее стало известно, что морпехи ВС РФ столкнулись с грузинскими наемниками на границе с Украиной.

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Операция на Украине
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