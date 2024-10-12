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В Черкассах украинские военкомы ловят призывников на концерте комика

«Страна.ua»: в Черкассах на концерте проходит рейд по выявлению призывников

В городе Черкассы в центральной части Украины группа военкомов организовала проверку мужчин призывного возраста на концерте местного стендап-комика Антона Тимошенко. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) проверяют документы у зрителей в фойе и блокируют выход из помещения.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, заключать сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

12 октября сообщалось, что военкомы проводят рейды по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога. Мужчин задерживали в торговых центрах, спортклубах и иных общественных местах вплоть до концерта популярной группы «Океан Эльзы».

Ранее сообщалось, что на Украине военкомы похитили для мобилизации еще одного священника.

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