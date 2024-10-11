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ЦАХАЛ сообщил о массированных обстрелах с территории Ливана

ЦАХАЛ: за день зафиксирован запуск 190 снарядов со стороны Ливана

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Aziz Taher/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за сутки с территории Ливана было выпущено около 360 снарядов, включая два мощных обстрела северных районов. Об этом армейская пресс-служба сообщила в Telegram-канале.

По данным ЦАХАЛ, основная часть ударов пришлась на Верхнюю и Западную Галилею. В первом залпе было выпущено 40 ракет, во втором — около 50.

23 сентября Израиль начал «упреждающую военную операцию» в Ливане с целью разрушить военную инфраструктуру «Хезболлы». Операция началась с серии атак по позициям боевиков в Бейруте и на юге Ливана. В первые дни ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нескольких командиров «Хезболлы», включая лидера группировки Хасана Насраллу.

1 октября Израиль объявил о начале наземной операции в приграничных районах Ливана. ЦАХАЛ уточнила, что операция носит «ограниченный и точечный» характер и проводится на основе разведданных о целях и инфраструктуре «Хезболлы».

Ранее Нетаньяху сообщил об уничтожении двух преемников Насраллы.

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