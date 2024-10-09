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Россия осудила действия Израиля против Сирии

Захарова заявила об осуждении авиаударов ВВС Израиля по Дамаску

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия осуждает авиационный удар военно-воздушных сил Израиля по Дамаску. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы решительно осуждаем эту акцию. Кто бы ни был целью атаки, она была совершена на территории третьей страны в плотной жилой застройке, что приводит к неизбежным жертвам среди ни в чем не повинных людей. И возмутительно, что подобные действия превратились буквально в рутинную практику, применяемую по отношению к Сирии, Ирану, сектору Газа», — заявила Захарова.

Официальный представитель российского дипломатического ведомства призвала Израиль уважать суверенитет окружающих государств и соблюдать нормы международного права.

До этого военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по многоэтажному зданию в густонаселенном центральном районе Дамаска.

Отмечается, что в результате атаки есть пострадавшие. Некоторых не удалось спасти.

Ранее Нетаньяху сообщил об уничтожении двух преемников Насраллы.

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