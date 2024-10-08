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Американский военный в отставке назвал «план победы» Зеленского лишенным всякого смысла

Отставной офицер армии США Дэвис: план победы Зеленского не имеет смысла

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Valentyn Ogirenko/Reuters

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского не имеет смысла и противоречив по своей природе. Об этом в эфире своего YouTube-канала Deep Dive заявил отставной подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.

По его мнению, украинский президент полностью запутался в политико-дипломатических терминах и не в состоянии отличить дипломатию и переговоры от силового решения.

Дэвис отметил, что реальной дипломатией является процесс, в котором две стороны ведут дискуссию и имеют встречные предложения. А в «дипломатическое урегулирование» Зеленского входит лишь сила.

7 октября Зеленский заявил, что его «план победы» сначала представят всем партнерам Украины, усовершенствуют, а потом уже обнародуют.

«План победы», который Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее в Кремле высказались о «плане победы» украинского лидера.

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