Зеленский рассказал о нуждах Украины новому генсеку НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве рассказал новому генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о ситуации на фронте, напомнив о нуждах украинской армии в вооружениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

«Мы обсудили нынешние нужды наших военных, а также нужды Украины в ПВО», — написал украинский лидер.

Он отметил, что на фоне приближения зимы Украине и альянсу необходимо реализовать все договоренности относительно средств противовоздушной обороны.

Также, по словам Зеленского, в ходе переговоров с Рютте он затронул так называемый «план победы» Украины.

3 октября генсек НАТО прибыл с визитом в Киев, где встретился с Зеленским.

1 октября Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост 10 лет. Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании.

Рютте назвал своим приоритетом увеличение помощи Украине.

Ранее Украина начала производство снарядов по стандарту НАТО.