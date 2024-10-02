В США заявили, что иранская ракета взорвалась недалеко от штаб-квартиры Моссада

Иранская баллистическая ракета взорвалась менее чем в километре от расположенной в Тель-Авиве штаб-квартиры израильской разведки Моссад. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Телеканал утверждает, что удалось сопоставить с местностью несколько видеозаписей. На одной из них была видна большая воронка, которая образовалась после взрыва ракеты. При этом в CNN подчеркнули, что не могут уверенно назвать предполагаемую цель этого удара.

2 октября в Тегеране заявили, что американские военные корабли оказались не в состоянии перехватить запущенные по Израилю иранские ракеты.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Иране предупредили об ударах по союзникам Израиля.