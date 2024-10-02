В Израиле пообещали ответить на иранскую ракетную атаку

Израиль ответит на ракетную атаку Ирана по своей территории. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет защищать своих граждан. Хагари подчеркнул, что у обстрела будут последствия, и у израильских военных есть планы на этот счет. Официальный представитель отметил, что ЦАХАЛ будет действовать тогда и там, где будет нужно.

При этом Хагари отказался говорить о возможных сроках военного ответа Израиля, уточнив, что ЦАХАЛ обладает чрезвычайно высокой готовностью к наступательным действиям.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Иране предупредили об ударах по союзникам Израиля.