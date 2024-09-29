Средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был уничтожен в 12:45 мск.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в Милютинском районе региона произошел лесной пожар в результате падения дрона — огонь распространился на площади 20 гектаров.

Утром 29 сентября министерство обороны РФ сообщало, что ночью в регионах страны перехватили и уничтожили 125 украинских дронов. Больше всего БПЛА — 67 — сбили в воздушном пространстве Волгоградской области. В небе над Ростовской областью ликвидировали 18 беспилотников, а в небе над Воронежской и Белгородской областями — по 17 летательных аппаратов.

Кроме того, три дрона были перехвачены над акваторией Азовского моря. Еще по одному БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, Курской и Брянской областях.

Ранее в Воронеже один из сбитых украинских дронов упал на жилой комплекс.