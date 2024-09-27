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Разведчики рассказали подробности о боях за Новогродовку

Разведчики группировки войск «Центр» рассказали о боях за Новогродовку

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Разведчики группировки войск «Центр» рассказали о боях за Новогродовку в Донецкой народной республике, в результате которых российские войска оказались в непосредственной близости от Красноармейска (украинское название — Покровск). Их слова передает РИА Новости.

«Поступил приказ на взятие Новогродовки. Наша цель была — разведывательные действия — выставить наблюдательные посты, определить местонахождение противника, заходы техники — с какой стороны, какого направления, как передвигаются, какое время. Заходили мы со стороны Желанного», — рассказал командир с позывным «Писарь».

Офицер пояснил, что благодаря данным его разведчиков, российская артиллерия наносила точные и очень мощные удары по позициям ВСУ, вынудив украинские подразделения бежать в тыл. Однако, как добавил «Писарь», в тылу украинских войск также работает российская авиация, не давая им закрепляться на новых рубежах обороны.

До этого губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что российские войска находятся уже на окраине города Гуляйполе в Запорожской области.

Ранее российский генерал назвал 2024 год решающим в украинском конфликте.

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