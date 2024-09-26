Кандидатов в президенты США заподозрили в нежелании встречаться с Зеленским

Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским может принести кандидатам в президенты Соединенных Штатов Камале Харрис и Дональду Трампу больше минусов, чем плюсов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин.

«Электоральных выгод тут нет, а потенциальные убытки — вполне, если украинская сторона потом начнет интерпретировать результаты встречи по-своему, поэтому никто из кандидатов еще не встречался с Зеленским», — сказал политолог.

По мнению Ярыгина, внешняя повестка на сегодняшний день является вторичной для кандидатов в президенты США.

«Что бы Харрис и Трамп ни сказали касаемо Украины, они могут потерять поддержку избирателей. Не думаю, что кандидаты в президенты США рискнут встречаться с Зеленским», — заключил он.

До этого издание National Review писало, что штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис использует Зеленского, как часть предвыборной кампании, что ослабляет поддержку Украины в Штатах.

Ранее экс-советник Кучмы рассказал о разладе между Харрис и Зеленским.