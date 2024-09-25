Подполье сообщило об ударе по городу Южное Одесской области

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что российские войска нанесли удар по городу Южное в Одесской области.

По словам Лебедева, удар мог прийтись на порт или нефтебазу. Также могло пострадать место дислокации ВСУ, где британские специалисты обучают украинских солдат пользоваться морскими дронами.

Он добавил, что также под удар попала Одесса, Харьков и пригороды. Всего Лебедев сообщил о как минимум восьми прилетах, последний из них произошел ближе к утру.

До этого Лебедев сообщал, что российские военные поразили группу операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины в подконтрольном Киеву Херсоне.

По словам Лебедева, взрыв слышен был на северной окраине города. В результате удара было уничтожено порядка 20 военнослужащих Украины. Незадолго до этого в Минобороны России сообщали, что украинские войска потеряли до 40 солдат в результате удара авиационной бомбой ОДАБ-1500 по пункту временной дислокации под Купянском.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».