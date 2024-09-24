Российские морские пехотинцы из 810-й бригады уничтожили в Курской области разведчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.

По данным источника, бои прошли на северо-востоке под селом Кременное. Там ликвидировали группу украинских разведчиков из восьми человек, которая принадлежала 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Этим утром подразделения морской пехоты из группировки ВС РФ «Север» во время боев в Курской области захватили образцы вооружения украинских войск, которое было поставлено Киеву западными странами. Среди захваченного оружия — турецкий гранатомет RDS-40, полуавтоматическое ружье Akdal MKA 1919 и гранатомет MK-19 производства США, а также итальянское ружье оружейной компании Fabarm.

Освобождение оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части территории Курской области продолжается. 24 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские десантники захватили опорный пункт украинских войск в регионе.

Ранее в Курской области из окружения вышли бойцы РФ, находившиеся в кольце врага более месяца.