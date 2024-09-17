Российские военные сорвали попытки атак ВСУ на Курском направлении

Российские военнослужащие за сутки сорвали четыре попытки атак украинских войск на Курском направлении, в итоге Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 30 человек. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделениями группировки «Север» сорваны четыре попытки атак противника в направлении Любимовки, Малой Локни, Ольговки и Черкасской Конопельки», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в результате этого ВСУ лишились трех боевых бронированных машин и двух автомобилей.

В Минобороны добавили, что ВСУ за сутки потеряли на Курском направлении около 400 солдат.

До этого командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, действующей в составе российской группировки войск «Север», сообщил, что часть украинских солдат при наступлении на Курскую область были отрезаны от основных подразделений и сейчас оказались в окружении.

Ранее российские солдаты освободили два населенных пункта в Курской области.