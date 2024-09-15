Стармера призвали разрешить ВСУ наносить удары по РФ без одобрения США

Пять экс-министров обороны Великобритании, а также бывший премьер-министр страны Борис Джонсон призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять британские ракеты для ударов вглубь России. Об этом сообщает газета Times.

«Призвали Кира Стармера позволить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов вглубь России — без одобрения США», — отмечает издание.

Накануне в Британии раскрыли последствия для Запада ударов ВСУ вглубь РФ. Это решение — «безумная эскалация» конфликта на Украине. С таким предупреждением выступил британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

12 сентября источники The Guardian заявили, что решение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории уже принято.

Ранее сообщалось, что Storm Shadow для ударов по РФ не станут панацеей для Украины.