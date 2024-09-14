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В Минобороны заявили о сбитом над Черным морем беспилотнике ВСУ

МО: силы ПВО России уничтожили беспилотник над акваторией Черного моря

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Bulgarian Ministry of Defence/Reuters

Силы ПВО России уничтожили беспилотник самолетного типа над Черным морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Около 17:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

Сегодня в Минобороны также рассказали, что украинский БПЛА был сбит над территорией Белгородской области. Там подчеркнули, что беспилотник ВСУ уничтожили при помощи средств противовоздушной обороны.

В тот же день в ДНР дрон атаковал сотрудников МЧС РФ, приехавших на тушение частного нежилого дома. Сотрудники ведомства были доставлены в больницу с минно-взрывными травмами.

Кроме того, 14 сентября сообщалось, что украинские военные предприняли неудачную попытку нанести удар по территории Брянской области при помощи беспилотного летательного аппарата.

Ранее россиян призвали не снимать прилетающие беспилотники.

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