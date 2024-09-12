В Мурманской области сбили два беспилотника

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили в 7 километрах от аэродрома Оленья в Мурманской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его информации, в регионе зафиксирована высокая активность разведывательной авиации со стороны Финляндии, Швеции и Норвегии. На карте полетов замечены самолеты C295 ВВС Норвегии (N31) и «Гольфстрим» 5 ВВС Италии (IAM1495, MM62293), говорится в публикации.

Утром 12 сентября Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Мурманска и Апатитов.

11 сентября Mash сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объекты в Мурманской области. По его данным, два дрона были сбиты в районе поселка Высокий. На фоне этого в аэропортах Мурманска и Апатитов вводились ограничения на прием и отправку рейсов.

Mash также написал, что атаковавшие Мурманскую область дроны могли запустить из Финляндии.

Telegram-канал SHOT заявил, что один БПЛА прилетел со стороны Норвегии. Предварительно, он направлялся в сторону аэродрома Оленья.

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы РФ.