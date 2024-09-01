Российские вертолеты ударили по живой силе и технике ВСУ

Экипажи российской авиации на вертолетах Ка-52м нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, удары по разведанным целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносились авиационными ракетами. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Согласно докладам авианаводчика, были уничтожены личный состав и бронированная военная техника ВСУ.

29 августа Минобороны России сообщало, что экипаж вертолета Ка-52М ударил по местам расположения живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. В оборонном ведомстве уточняли, что после выполнения поставленных задач воздушное судно выполнило противоракетный маневр и выпустило тепловые ловушки.

До этого замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ситуация на Курском направлении находится под контролем. По его словам, российские войска продолжают пресекать попытки ВСУ прорваться вглубь региона.

Ранее в Курской области артиллерия уничтожила группу украинских солдат.