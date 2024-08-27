Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Орловка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение формированиям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Новгородское и Сергеевка ДНР, также отразили семь контратак подразделений двух украинских бригад.

Потери украинской армии на этом участке фронта составили до 530 солдат, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и две 122-мм гаубицы Д-30.

Согласно информации Минобороны РФ, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции на Украине российская армия уничтожила 640 самолетов, 283 вертолета, 30 564 беспилотника, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 586 танков и другую технику ВСУ.

Ранее ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное в ДНР.